Detenuto minaccia l’ispettore Malorni

"Ci vediamo fuori e ti ammazzo". Poi ha mimato con le mani il gesto dello sgozzamento alla gola. E ha indicato con le dita i denti, come a dire che glieli avrebbe fatti saltare. Destinatario delle minacce, l’ispettore Michele Malorni della polizia penitenziaria. A indirizzargliele, un detenuto tunisino che ieri non si è trattenuto neppure davanti al giudice Francesca Piergallini. L’uomo, in carcere per reati legati a droga, rapina e furti, era in tribunale per un episodio del 2019. Mentre stava espiando la pena, si era dimostrato pericoloso, motivo per cui fu messo in isolamento. Poi fu deciso il trasferimento a Parma nell’ottobre di 4 anni fa: quando Malorni glielo comunicò, lui reagì scalciando e dimenandosi. Ieri sono stati citati dieci agenti come testimoni, tra cui l’ispettore nonché sindacalista del Sappe: "Gli agenti sono esposti ogni giorno a questi rischi, che non vanno sottovalutati". Per il detenuto si profila l’apertura di un nuovo procedimento.

al.cod.