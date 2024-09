Detenuto suicida, l’autopsia esclude segni di violenza

Non sono stati riscontrati evidenti segni di violenza sul corpo di Saddiki Abdeljalil (foto) – il 54enne marocchino presumibilmente morto suicida la settimana scorsa nella sua cella dove era detenuto al carcere della Pulce di via Settembrini – sul quale è stata effettuata l’autopsia. Sul fatto che si sia tolto la vita non ci sono molti dubbi, tant’è che il fascicolo aperto dal sostituto procuratore Maria Rita Pantani non è per omicidio, ma per istigazione al suicidio. L’uomo è stato trovato impiccato alle grate della finestra con dei brandelli di una maglietta. La famiglia però – tutelata dall’avvocato Giacomo Fornaciari – non crede al suicidio: l’uomo sarebbe uscito a breve per scontare la pena ai domiciliari e aveva già programmato una videocall coi parenti. Le indagini però continuano con altri accertamenti in corso volti a fare luce sulla morte.