"Detenuto tenta di strangolare un agente"

"Mercoledì nel carcere di Reggio Emilia, un detenuto di origine tunisina di 35 anni con fine pena 2035 per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, resistenza e aggressioni a pubblico ufficiale e danneggiamenti, trasferito dalla casa circondariale di Bologna per aver aggredito diversi agenti, appena arrivato nella struttura reggiana, ha prima minacciato il personale di polizia e dopo ha tentato di strangolare un agente aggredendo un collega intervenuto in suo aiuto".

Lo rendono noto Giovanni Battista Durante e Michele Malorni, rispettivamente segretario generale aggiunto e segretario provinciale del Sappe.

"Chiediamo all’amministrazione l’avvio di un procedimento disciplinare – affermano – il trasferimento immediato dell’uomo e l’ applicazione delle misure di rigore previste dall’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario. Cogliamo l’occasione per evidenziare ancora una volta la grave carenza di personale e la previsione di un incremento di almeno 20 unità a Reggio. Ottima l’iniziativa del Governo di incrementare di 1000 unità la dotazione organica del Corpo, con l’ultima legge di bilancio, ma è necessario che l’amministrazione penitenziaria si organizzi al meglio per assumere al più presto il personale previsto dai concorsi in atto. Purtroppo, i tagli fatti negli ultimi dieci anni hanno quasi distrutto il sistema penitenziario: scuole di formazione chiuse, organici tagliati, centrali operative chiuse. Oggi, per fortuna, rispetto al passato, registriamo una forte inversione di tendenza della politica governativa, verso il sistema penitenziario".