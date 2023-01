Detriti fermi attorno al pontile, il Comune fa effettuare la pulizia

Pontili e attracchi a rischio di danneggiamenti, sul Po, a causa dell’ammassarsi di detriti vari portati a valle dalla corrente, in questo periodo in cui il livello del fiume ha registrato un incremento, alimentato dalle precipitazioni. Già da alcuni giorni si notano i numerosi detriti fermi attorno al pontile di Guastalla. Per effettuare una pulizia dell’area il Comune di Guastalla ha incaricato un’impresa dotata di un natante attrezzato, in quanto il recupero dei tronchi e altri detriti deve essere effettuato dal fiume.

Non si tratta solamente di tronchi spezzati, ma anche di materiale vario (come plastica, vetro, contenitori in alluminio e altro ancora) il cui deposito attorno al pontile rischia di provocare dei danni alla struttura e alle sponde fluviali. Già in passato si sono resi necessari simili interventi, che spesso si risolvono con lo spostamento di detriti e rifiuti dall’area interna del pontile alla zona del fiume, in corrente, per poi proseguire verso valle. Il trasferimento dei detriti sulla riva, infatti, prevederebbe poi un intervento per differenziare il rifiuto.