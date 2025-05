Detriti sotto il ponte del Po. C’è persino un motoscafo

È sempre peggio la situazione ai piloni del ponte sul Po a Boretto, con l’ammasso di rifiuti e detriti che sta assumendo proporzioni in crescita, in particolare dopo il passaggio della piena, delle scorse settimane, che ha provocato un ingrossamento della catasta di materiale, in particolare grossi tronchi, pezzi di alberi e perfino una imbarcazione che è stata staccata dagli ormeggi a valle, dalla forza della corrente del fiume.

Il motoscafo, una volta che il livello dell’acqua si è abbassato, ora si trova incagliato davanti ai piloni di cemento, sotto il ponte che collega Boretto alla vicina provincia mantovana. I cumuli di materiali potrebbero provocare problemi alla sicurezza della navigazione e di stabilità ai piloni, anche se proprio i piloni in cemento negli anni scorsi erano stati interessati da lavori di manutenzione per la messa in sicurezza.

La pulizia dell’infrastruttura, posta al confine tra Reggio Emilia e Mantova, risulta essere di competenza delle Province. E non sempre gli interventi di pulizia risultano rapidi. Più volte, anche nel recente passato, il capitano Giuliano Landini, comandante della motonave da turismo Stradivari ancorata al porto turistico di Boretto, ha segnalato i rischi legati a quegli ammassi di materiale.

In caso di incendio – che potrebbe essere provocato perfino da un mozzicone ancora acceso gettato inavvertitamente dal ponte sovrastante – i potenziali danni alla struttura di passaggio sul fiume sarebbero ingenti, con il rischio di dover chiudere a lungo l’importante strada per consentire la riparazione.

