Devasta il locale. "Pronto a farmi curare"

"Sono scioccato e amareggiato: il mio locale è stato distrutto da una persona che, con un coltello, ha minacciato di ammazzarmi". Alessandro Casali, titolare del ristorante-enoteca Bruno Parrucca in piazza Spallanzani a Scandiano, è ancora sconvolto dopo che il 27enne Carmine Mungiguerra di Castellarano giovedì sera ha devastato il suo locale, causando danni per 15mila euro. Casali e il cuoco sono rimasti feriti (rispettivamente 7 e 3 giorni per le lesioni riportate). Il giovane completamente ubriaco ha seminato il panico tra i clienti, che sono scappati. Si è poi spostato in un altro bar dove ha gettato a terra quanto era sui tavolini. è qui che l’hanno trovato i carabinieri: vedendoli, ha tentato di colpirli con pugni e calci. È stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni. Anche in caserma, poi, ha dato in escandescenze. Il ragazzo aveva il divieto di entrare nel comune di Scandiano. "Stiamo sistemando il locale – ha detto ieri Casali –. Riapriremo stasera (ieri, ndr). Nel passato non si era mai verificato un episodio simile durante la gestione dell’attività. L’altra sera è andata bene, perché poteva anche scapparci il morto. Io e il cuoco siamo rimasti feriti. Questo ragazzo non doveva trovarsi nel mio ristorante, aveva ricevuto un Daspo. La follia è iniziata prima all’esterno, poi è continuata dentro. Una situazione ‘apocalittica’". Il sindaco Matteo Nasciuti ha subito condannato il gesto ed espresso solidarietà a Casali. Numerosi i messaggi di vicinanza su Facebook arrivati a Casali dopo la grave devastazione compiuta al noto ristorante scandianese. Carmine Mungiguerra, arrestato per le ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, è comparso ieri mattina in tribunale. Per gli stessi reati, oltreché il danneggiamento, era finito in manette anche il 18 settembre 2023. Da quanto emerge, lui risulta aver violato sia il divieto di dimora a Scandiano (provvedimento cautelare), sia una misura di prevenzione personale a cui era sottoposto. Pure l’intervento dei carabinieri nel locale si è rivelato difficoltoso, tanto che hanno dovuto usare la pistola taser. Al loro arrivo, il proprietario del locale appariva con la testa fasciata e arrossato in volto. Davanti al giudice Sarah Iusto, ieri Mungiguerra si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a una dichiarazione spontanea: "Mi dispiace per ciò che ho fatto - ha detto –. Devo andare al Sert per disintossicarmi". Ravvisando il rischio di reiterazione del reato, il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere. La difesa, affidata all’avvocato Sibilla Lipari (ieri sostituita dall’avvocato Federica Furnò), ha chiesto una misura più lieve, che gli permettesse di fare un percorso di recupero, nonostante la madre non sia al momento in grado di accoglierlo.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il carcere, mentre il processo con direttissima proseguirà la prossima settimana.

Matteo Barca

Alessandra Codeluppi