"Devastante ritardo negli sfalci, il sindaco deve sistemare il problema"

Polemiche a Viano per il ritardo degli sfalci dell’erba. Il consigliere di minoranza Federico Predieri critica il Comune per la gestione della manutenzione del verde pubblico. Predieri, esponente di Fratelli d’Italia, denuncia la "devastante situazione di ritardo negli sfalci a Viano. Purtroppo la brutta situazione è sotto gli occhi di tutti i miei concittadini: la manutenzione delle strade nel nostro comune versa in tristi condizioni e non parliamo delle salse di Casola ormai inaccessibili a causa dell’erba e sterpaglie. La cura del verde è fondamentale per la sicurezza stradale e non solo, ma nei nostri territori, soprattutto nelle strade che conducono alle frazioni, si può notare una certa trascuratezza con un quasi un vero e proprio abbandono".

Predieri segnala strade "non decespugliate e canalette per lo scolo delle acque piovane prive della manutenzione. Chiedo al sindaco un pronto e rapido intervento per sistemare i problemi e di impegnarsi seriamente per garantire ai fruitori delle strade comunali un servizio adeguato. La sicurezza è un bene di tutti". Il consigliere lamenta anche l’erba troppo alta in via Caldiano a San Giovanni di Querciola (foto).

Il sindaco Nello Borghi spiega che nel comune di Viano "è prevista, da parecchi anni, un’unica operazione annuale degli sfalci lungo le scarpate stradali perché il nostro bilancio non permette un doppio intervento per mancanza di risorse. Abitualmente i lavori vengono compiuti tra fine giugno e inizio luglio. Lo sfalcio è iniziato due settimane fa nella zona bassa di Viano capoluogo. La ditta che si è aggiudicata l’appalto ha avuto problematiche comportando così la sospensione temporanea dei lavori". Il sindaco assicura che in questi giorni la "ditta ha già garantito la ripresa dell’intervento, proseguendo le attività dalla giornata di oggi".

Matteo Barca