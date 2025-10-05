Devastato dai gravi incendi. Raccolta fondi per il Madagascar

Ottobre è il mese dedicato alle Missioni e dalla Caritas diocesana arriva l’appello proprio per un territorio in cui la presenza reggiana è attiva da anni. Lo scorso 15 settembre un incendio ha distrutto molte case alla periferia di Mananjary, in Madagascar: dalle prime indagini pare sia stato un fuoco domestico scarsamente sorvegliato, tra le capanne di legno, ad innescare l’enorme incendio alimentato dal forte vento che ha spinto le fiamme a bruciare oltre 900 case, causando una decina di morti e numerosi feriti.

L’appello alla solidarietà con questa popolazione giunge da parte di don Filippo Capotorto, responsabile generale della Congregazione mariana delle Casa della Carità, che si recherà in Madagascar il prossimo 13 ottobre e porterà i contributi dei reggiani per far fronte a questa situazione. Chi desidera effettuare una donazione può contattare il Centro Missionario Diocesano. Inoltre, il bosco a fianco del Seminario di Marola è al centro di alcune iniziative del Centro Missionario Diocesano.

Fino al 3 novembre, ogni giorno si potrà accedere al bosco per raccogliere le castagne con un piccolo contributo che andrà a sostenere le missioni diocesane e la cura del bosco di Marola. Poi, il 19 ottobre, alle 14.30 si terrà una narrazione e un laboratorio artistico per bambini a cura delle volontarie del Centro Missionario.

Cesare Corbelli