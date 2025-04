Devastato il Conad di Crescentino, in Piemonte. La stessa tecnica vista ad Arceto e Rio Saliceto

Si indaga a 360 gradi per risalire agli autori dei furti con spaccata, che stanno prendendo di mira in particolare i supermercati Conad. Dopo i casi di Arceto e Rio (foto), un simile furto si è verificato l’altra notte a Crescentino, in Piemonte. Stessa tecnica: i ladri hanno agganciato la cassaforte a un furgone, risultato rubato, su cui è stato caricato il bottino per poi fuggire, con parte della banda a bordo di un’altra auto, pure rubata. Non si esclude l’azione di una banda che si sta spostando verso nord.