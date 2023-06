Devastazione" al Pronto Soccorso di Guastalla, Centrodestra accusa fallimento politiche immigrazione Pd"

La "devastazione" del pronto soccorso di Guastalla, ad opera di uno straniero, dimostrerebbe il fallimento delle politiche di immigrazione (e integrazione) del Pd locale. Ne sono convinti il capogruppo in Provincia del centrodestra, Cristina Fantinati (foto), con altri consiglieri comunali di centrodestra di Reggio, Novellara, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Fabbrico, Rolo, Boretto, Poviglio, Gualtieri, Montecchio. "Questo e altri episodi dimostrano che esiste un problema di integrazione con migliaia di pakistani insediati nei nostri territori. Episodi come quello al pronto soccorso di Guastalla diventano un problema di sicurezza e una minaccia per personale sanitario, forze dell’ordine, cittadini". E si chiede pure di verificare la correttezza dell’operato della polizia locale, che lunedì notte aveva scortato l’ambulanza con il pakistano a bordo fino all’ospedale, per poi allontanarsi.