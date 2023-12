Devastò il pronto soccorso, a processo il 16 gennaio

Sarà processato con rito abbreviato, con udienza fissata per il 16 gennaio in tribunale a Reggio, il trentenne Atazaz Hassan, il pakistano che la notte del 26 giugno ha gravemente danneggiato attrezzature e arredi del pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, oltre all’ambulanza della Cri di Reggiolo che lo aveva soccorso poco prima, in stato di ebbrezza alcolica e con traumi da lite. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio, è difeso dall’avvocato Franco Beretti. Ieri mattina si è visto accogliere la richiesta per il rito abbreviato. L’imputato di recente ha trovato lavoro come saldatore, restando il divieto di uscire dal Comune di residenza (Novellara). La difesa aveva chiesto la sospensione del procedimento giudiziario attraverso la messa alla prova, con lavori socialmente utili. Ma dalle realtà sociali non sono arrivate risposte positive al suo inserimento in un programma. Il 30enne pakistano si è detto dispiaciuto per quanto commesso. Nel frattempo ha versato una simbolica somma di 1.000 euro, come contribuito al risarcimento dei danni.