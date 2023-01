Deviazioni in centro per un cantiere

Per consentire lavori a un fabbricato, domani e dopodomani, dalle 8 alle 17, verranno adottate alcune misure di limitazione del traffico in vicolo Scaletta e in vicolo Casalecchi. In particolare, mercoledì 11 gennaio, vicolo Scaletta verrà interrotto il transito veicolare e pedonale. In vicolo Corbelli verrà istituito il doppio senso di marcia nel tratto fra vicolo Scaletta e stradone del Vescovado.

Giovedì 12 gennaio, in vicolo Casalecchi verrà interrotto il transito veicolare e pedonale con istituzione del doppio senso di marcia.