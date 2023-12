"Devo riprendere le mie cose in casa". Botte e minacce al nuovo proprietario

Voleva entrare a tutti i costi in quella che era stata la sua dimora, in passato, a suo dire per recuperare alcuni oggetti di sua proprietà. Ma il nuovo residente, un uomo di 72 anni, gli ha negato questa possibilità, sostenendo che non c’era più nulla del 75enne che chiedeva di accedere all’edificio. Ne è nato un diverbio piuttosto acceso, con il 75enne che avrebbe spintonato l’altro uomo, cercando pure di colpirlo con un pugno, scansato per un soffio, fino a stringergli il braccio destro per poi minacciarlo: "Ti spacco le ossa…". A quel punto, quando la situazione stava rischiando di degenerare, la vittima ha fatto capire che stava per chiedere l’intervento dei carabinieri. A quel punto il 72enne ha deciso di interrompere il litigio per poi allontanarsi, senza vedersi esaudita la richiesta di poter accedere all’alloggio al piano superiore dello stabile. "Non c’è nulla di tua proprietà, è già venuto tuo figlio a portarsi via tutto", la giustificazione del 72enne che ha impedito l’accesso all’ex proprietario. La vicenda sembrava essersi conclusa con quel diverbio. Ma l’uomo aggredito ha deciso di sporgere querela alla caserma dei carabinieri di Castelnovo Sotto, raccontando la propria versione dei fatti. Vicenda su cui sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio, con i carabinieri che hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per inoltrare alla magistratura una denuncia a carico del 72enne per percosse e minacce.

a. le.