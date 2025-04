Dg Service di Sant'Ilario, licenziati tutti i dipendenti

Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), 8 aprile 2025 - Si sono rivolti alla Cgil di Reggio alcuni dei lavoratori della DG Service di Calerno, ditta che operava nel settore del noleggio furgoni, piattaforme ed escavatori che occupava fino al 2024 circa 25 dipendenti, e che dal 31 marzo scorso, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex amministratore unico, ha portato al licenziamento dei 15 dipendenti rimasti in forza e si muove ora verso il fallimento. “La DG Service non era un'azienda sindacalizzata e non aveva delegati – sottolinea la Filcams – pertanto, sollecitati dagli stessi lavoratori oggi licenziati, abbiamo ricostruito con loro la situazione, naturalmente per la parte di nostra competenza”. “Lasciamo che la Guardia di finanza e la Procura della Repubblica svolgano il loro lavoro, noi facciamo il nostro. Offriamo tutela ai lavoratori coinvolti – spiega Marika Todaro della Filcams – che dovranno attivarsi per recuperare quanto a loro dovuto poiché a seguito del sequestro di tutti i conti correnti non hanno percepito l'ultima retribuzione con le ultime spettanze e il Tfr Nel corso dell’assemblea abbiamo ribadito che saremo al loro fianco perché “vittime” di questa vicenda, ma abbiamo sottolineato che, se dovesse emergere un coinvolgimento anche degli ex dipendenti a qualsiasi titolo, il nostro Statuto ci impedirà di tutelarli”. “Questa vicenda, comunque andrà a finire – conclude il sindacato – ci racconta ancora un esempio di illegalità che colpisce in maniera indiretta anche la parte sana della società. Durante l'assemblea abbiamo colto l’occasione per invitare tutti i presenti a collaborare, per quello che può esser utile, con la giustizia”.