Dg Service nella bufera giudiziaria. La società licenzia i 15 dipendenti. Cgil tuona: "Niente stipendi e Tfr"

Sono 15 i lavoratori che il 31 marzo sono stati licenziati dalla Dg Service di Calerno, azienda attiva nel noleggio di furgoni, piattaforme ed escavatori, travolta dalle conseguenze di un’inchiesta giudiziaria antimafia che ha coinvolto l’ex amministratore unico Giambattista Di Tinco. L’uomo, che non ricopriva più un ruolo nell’attività dall’aprile 2024, ora si trova in carcere a Taranto, mentre la società è ora avviata verso il fallimento. A lanciare l’allarme è la Filcams Cgil, che in una nota spiega di essere stata contattata da diversi degli ex lavoratori dell’azienda, in cerca di assistenza. Lunedì si è svolta un’assemblea alla Camera del Lavoro di Sant’Ilario per approfondire le criticità emerse e avviare un percorso di recupero dei crediti vantati dai dipendenti nei confrontoi della società.

"La Dg Service non era un’azienda sindacalizzata e non aveva delegati – afferma Filcams – pertanto, sollecitati dagli stessi lavoratori oggi licenziati, abbiamo ricostruito con loro la situazione". I lavoratori, infatti, non hanno percepito l’ultima mensilità né le spettanze di fine rapporto, a causa del sequestro dei conti correnti dell’azienda disposto dall’autorità giudiziaria. "Lasciamo che la Guardia di Finanza e la Procura svolgano il loro lavoro – spiega Marika Todaro della Filcams Cgil – noi facciamo il nostro: offriamo tutela ai dipendenti coinvolti, che dovranno attivarsi per recuperare quanto a loro dovuto. Nel corso dell’assemblea abbiamo ribadito che saremo al loro fianco, perché vittime di questa vicenda, ma abbiamo sottolineato che, se dovesse emergere un coinvolgimento anche degli ex dipendenti a qualsiasi titolo, il nostro statuto ci impedirà di tutelarli". "Questa vicenda, comunque andrà a finire – conclude la Filcams – ci racconta ancora un esempio di illegalità che colpisce in maniera indiretta anche la parte sana della società". Filcams fa riferimento all’operazione antimafia ‘Ten’, che ha portato all’arresto di sei persone e a venti indagati, tra i quali anche Di Tinco, legale rappresentante della Dg Service (difeso dall’avvocato Mattia Fontanesi). Secondo quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare, Di Tinco – genero del boss 59enne Giuseppe Arabia, noto come ‘Pino u’ Nigro’ – avrebbe mantenuto legami con la consorteria di ndrangheta emiliana anche durante la lunga carcerazione del boss.

e. b.