Dhl, sciopero dei lavoratori indiretti

Stato di agitazione e sciopero fino al 31 dicembre dei lavoratori indiretti della Dhl di Campegine, proclamato da Filt Cgil e Uil Trasporti. Ieri c’è stato un presidio. "Dopo svariati incontri con l’azienda che detiene l’appalto per la movimentazione delle merci nel magazzino DHL di Campegine Work & Service, dal quale escono i corrieri che servono le province di Parma, Reggio e Cremona, si è arrivati alla rottura del tavolo negoziale", scrivono i sindacati.

La protesta, scrivono i sindacati, nasce dal mancato riconoscimento del Premio di risultato previsto nell’accordo quadro del 2021 per "tutto il personale (viaggiante e non viaggiante), ma nonostante ciò per il personale non viaggiante (magazzinieri) non c’è stata data disponibilità a riconoscere quanto pattuito per l’intero anno 2022, malgrado le nostre ripetute richieste, così come non c’è stata finora la disponibilità a riconoscere la somma pari al 1,5% della retribuzione mensile dovuta ai lavoratori qualora, a seguito di una richiesta apertura di un tavolo negoziale, non si raggiunga un accordo territoriale. Parliamo di una somma che varia dai 22 ai 25 euro lordi al mese per ogni magazziniere".

"Per quanto riguarda il personale viaggiante, ai driver non viene riconosciuta l’indennità di maneggio denaro prevista dal art.15 del Ccnl nazionale, qualora sia previsto che nello svolgimento delle loro mansioni gestiscano delle somme di denaro. Da poche settimane è stata formalizzata dalla società la manleva dalle responsabilità derivanti dal maneggio denaro, senza alcuna disponibilità al riconoscimento di quanto dovuto per il pregresso. E’ stato infine chiesto di discutere dell’arbitraria applicazione dell’articolo che permette la verifica di anomali tassi di assenteismo, ma l’Azienda si ostina ad applicare la norma senza preventivo confronto sindacale, di fatto sottraendo parzialmente il riconoscimento economico dovuto nei giorni di malattia con l’aggravante di non redistribuire ai lavoratori, per quanto a noi noto, le cifre trattenute ai lavoratori meritevoli, cosi come previsto dal Ccnl".

Cgil e Uil concludono affermando che è "alquanto singolare che DHL, nonostante l’ottimo fatturato del 2022, non preveda per i suoi partner commerciali la disponibilità ad accondiscendere a tali richieste".