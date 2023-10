di Annalisa

Arena come sapete ha una gestione privata, fa legittimamente le sue scelte. Il Comune non invita artisti e non cura la programmazione. Ovviamente sono molto lontana dalle idee di questo artista del quale riconosco il valore musicale ma non condivido certamente le posizioni e l’atteggiamento. Mi dispiace molto che certi artisti siano un modello per i nostri ragazzi e ragazze prima ancora del fatto suonino o meno nella mia città. La musica peró ritengo che debba essere libera di essere “sbagliata”, lo ha fatto tante volte. E’ spesso stata contro, ha spesso avuto modelli negativi e deve avere la libertà di dire e parlare. Certo mi dispiace e mi preoccupa vedere che oggi questo sia il modello, che ritengo negativo e anche per certi versi obsoleto. Le nostre scelte le potete vedere nella programmazione dei teatri, delle mostre, del cinema Rosebud, dei festival che stiamo ospitando come Emergency o Internazionale kids. E spero che le scelte si “sentano”. In queste istituzioni e in questi eventi si esplicita la nostra programmazione culturale e la direzione che cerchiamo di prendere. Su arena ribadisco non siamo noi ad avere la direzione.