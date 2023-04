Di arte dobbiamo poterne discutere sempre

(...) Come certamente l’assessora saprà, a Bologna pochi anni fa si generò un furioso dibattito attorno a un murales di Blu, dipinto sulla facciata di un ex centro sociale. Quando il museo Genus Bononiae decise di organizzare una grande mostra sull’arte muraria di Bologna, letteralmente “staccando“ i graffiti dai muri, l’artista si precipitò in incognito sotto le Due Torri e lo cancellò nello spazio di una notte. Apriti cielo, intervennero tutti e se ne discusse per mesi. E che dire dei bambini impiccati di Cattelan: un uomo nel tentativo di rimuovere l’opera, certamente provocatoria, cadde a terra e venne ricoverato in ospedale. Oppure la famosa Fontana di Duchamp, che non era altro che un orinatoio firmato sotto falso nome e che scatenò un vespaio di polemiche. Ma ancor di più è bene ricordare cosa accadde nel 1971 quando la direttrice della Galleria d’Arte moderna di Roma decise di esporre la famosa “Merda d’artista“ di Manzoni. Ne discussero parlamentari, ministri, intellettuali e persino magistrati, dato che finì in tribunale con l’accusa di peculato. Che si fa quindi? Si sta zitti e buoni davanti a una nuova opera d’arte, peraltro che sarà esposta alla pubblica vista? No, dibattendone si alimenta la stessa celebrità di quell’opera. E sinceramente vorremmo poterne parlare sempre, di arte, senza imbarazzi né censure.

Saverio Migliari