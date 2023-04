Di arte si discute da sempre

di Saverio Migliari

Di arte si può parlare. Di arte si deve parlare, finanche discuterne. Del legittimo decalogo che l’assessore Raffaella Curioni ha scritto in risposta alle polemiche sul tricolore che sarà cancellato allo stadio, sostituendolo con un’opera dell’illustratrice Olimpia Zagnoli, ci è parso soprattutto stonato il punto 4 ("Le opere d’arte che realizzano gli artisti non sono mai da mettere in discussione. Perché sono opere d’arte e perché sono artisti. In questo caso riconosciuti nel mondo"). Forse scritto con troppa foga. E lo è non tanto perché qui si voglia discutere il valore dell’artista in sé, quanto dell’opera e della sua collocazione. (...)