Di Cioccio ’ProPositiva’: che risate a Rio Saliceto

Stasera alle 21 al teatro comunale di Rio Saliceto va in scena "ProPositiva" con Elena Di Cioccio. Si tratta del primo spettacolo comico di Elena, che si racconta nella maniera opposta a come tutti si aspetterebbero dopo il suo coming out sull’Hiv e l’uscita del suo libro "Cattivo Sangue".

Nel suo monologo Elena parla apertamente di tutta la sua storia, ampiamente elaborata in più di vent’anni di sieropositività, portando sul palco gli aspetti inaspettatamente più divertenti e buffi del suo percorso. Per ridere sul tema della malattia è necessario cambiare il punto di vista, spostando il focus dal dolore alla leggerezza, dalla rabbia all’allegria, dall’ostacolo all’opportunità, in una costante… fame di vita.

Accennando al passato, e ripartendo dal giorno zero della sua nuova vita "libera dal segreto", Elena racconta la sieropositività dalla travolgente prospettiva "ProPositiva" di chi finalmente ha mollato gli ormeggi della vergogna. Elena scherza, perché può farlo, sulla sua malattia, su quanto il mondo diventi assurdo e imprevedibile quando riceve in pasto una notizia così, sul sesso, sulle relazioni, sulle paure e sul senso di inadguatezza che, in fin dei conti, accomuna un po’ tutti. Ogni giorno è un giorno nuovo, tra ex che tornano dall’oltretomba, aspiranti fidanzati che l’avrebbero sposata se solo non fossero già convolati a nozze, proprietari di cani, cacciatori di streghe, leggende metropolitane e proclamazioni a santa subito. Il mondo è molto strano.

Biglietteria aperta dalle 19,30. Per informazioni e prenotazioni: tel. 366-3206544 WhatsApp.

Antonio Lecci