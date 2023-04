"Dì la verità sulle pressioni" Lo scambio tra le indagate

"Flaviana Murru consigliò a Imelda Bonaretti: ‘Dì la verità sulle pressioni ricevute’". Il riferimento fatto da Murru, neuropsichiatra dell’Ausl all’altra, psicologa della stessa azienda sanitaria - entrambe imputate - riguardava la vicenda di una bambina. Secondo la ricostruzione del pm Valentina Salvi, nel giugno 2018 la minorenne non voleva cambiare Murru, che era la sua terapeuta, ma avviarla alla Cura di Bibbiano fu una scelta di Anghinolfi e Monopoli, per la quale Murru fu al centro di "indebite pressioni". È un aspetto su cui si è soffermato ieri il maresciallo capo Giuseppe Milano, a proposito dell’accusa di rivelazione di segreti su un procedimento penale mossa a Murru e anche alla collega neuropsichiatra Ucchino. Le due professioniste erano state sentite a sommarie informazioni testimonaili dai carabinieri nel novembre 2018, con l’impegno esplicito di non farne parola, ma ne discussero tra loro e con Bonaretti, che sapevano già essere indagata per violenza privata sulla madre della bambina Alice, il caso-pilota, per la denuncia dell’ex compagno della madre dopo che il procedimento a carico di lui per violenza sessuale sulla minore andava verso l’archiviazione. Murru, intercettata, riferì: "Se questi (cioè i carabinieri, ndr) vanno a indagare sulle rette che si pagano sugli affidi... se il bambino è seguito dalla Cura si prende un tot di soldi, se è in affido e non è seguito dalla Cura gli affidatari prendono meno". Bonaretti dice che lei avrebbe risposto alle domande sull’assistente sociale Francesco Monopoli: "Dice di avere il pensiero - spiega il maresciallo - che lui confondesse le sue intuizioni con la realtà". Quando Bonaretti, sentita a sua volta dai carabinierii, parla con Ucchino, riferisce che su Monopoli "si era tenuta sulle pressioni che aveva ricevuto". E riferisce di aver detto loro "che i colleghi dell’Ausl erano tacciati di essere incompetenti da Monopoli". In una precedente intercettazione, Murru dice di essere stata avvertita dai carabinieri che è tutto secretato. Parlando con Bonaretti fa riferimento a "un’indagine ampia" e a domande fatte su bambini poi parti civili nel processo. Bonaretti cerca di sapere cosa sanno i carabinieri. Murru le dice che "le indagini si stanno estendendo alla Cura, ad Hansel e Gretel e parla di domande insistenti dei carabinieri su Federica Anghinolfi, responsabile dei servizi sociali, e Monopoli". Murru accenna anche che i carabinieri avevano detto che in Val d’Enza gli abusi sessuali sembravano più alti rispetto ad altre zone. E chiede anche a Bonaretti se Anghinolfi avesse interesse a mandare bambini alla Cura.

al.cod.