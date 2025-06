Di Leva all’Arena Stalloni: "Set magico con mio figlio"

Ritorna in Arena Stalloni ‘Accadde Domani’, la storica rassegna che anche quest’anno proporrà il meglio del cinema italiano in sei serate, con ospiti i registi e gli attori protagonisti. Si parte stasera, alle 21,30, con ’Nottefonda’. Il film segna l’esordio alla regia di Giuseppe Miale Di Mauro, anche autore del romanzo ’La Strada degli Americaniì’, da cui il film è tratto. Giuseppe Miale Di Mauro è presente questa sera in Arena Stalloni insieme all’attore protagonista Francesco Di Leva, che nell’opera recita al fianco del figlio Mario. Francesco Di Leva quest’anno ha conquistato sia il David di Donatello sia il Nastro d’Argento come attore non protagonista per il film ’Familia’ di Francesco Costabile (giovedì 3 luglio in Arena, per la proiezione di ’Familia’). Francesco Di Leva, ha avuto importanti riconoscimenti per la sua interpretazione in ’Familia’, dove era impegnato un ruolo molto complesso.

"Sì e ne sono davvero felice. Il mio ruolo in ’Familia’ è stato difficile, faticoso, ma anche emozionante ed entusiasmante nonostante la drammaticità che esprimeva. Un personaggio che mi insegnato molto e mi ha dato la possibilità di riflettere in modo profondo sulla violenza contro le donne da parte di uomini".

Nel film in programmazione questa sera, ’Nottefonda’, lei recita insieme a suo figlio Mario. È stata la prima volta?

"No, c’era già stata un’altra occasione, anche se Mario aveva un piccolo ruolo, sei anni fa nel film ’Il sindaco del Rione Sanità’ di Mario Martone. Qui siamo sullo stesso piano".

Un’esperienza importante per entrambi, portare sullo schermo un rapporto che tra voi esiste anche nella vita.

"Un’esperienza forte. Ma a posteriori. Sul set eravamo due colleghi, sempre disponibili al confronto. Poi rivedendoci sulle schermo sono esplose le emozioni".

Con Giuseppe Miale Di Mauro è tra i fondatori del Nest, il teatro di San Giovanni a Teduccio nato dieci anni fa nella vecchia palestra di una scuola abbandonata, Napoli, nato come recupero sociale per i giovani.

"Ormai il Nest è diventato il luogo di tutti, dove arrivano progetti artistici anche da fuori, dove si formano cineasti e maestranze. Sono ormai 160 i ragazzi che lo abitano".

