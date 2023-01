"Di notte ora vediamo più pattuglie"

Anche se con la dovuta cautela (l’ultima rissa in zona è di pochi giorni fa) il Consorzio taxisti reggiani esprime soddisfazione per l’intensificarsi dei controlli notturni in piazzale Marconi da parte delle forze dell’ordine.

"I colleghi – afferma la presidente del Ctr, Lorenza Savarese – hanno notato un più frequente e cadenzato passaggio di pattuglie interforze. Si fermano e chiedono ai colleghi in sosta davanti alla stazione se va tutto bene". I taxisti, che si erano sentiti soli in una zona particolarmente turbolenta e avevano richiesto una pattuglia fissa, per il momento esprimono moderata soddisfazione. "La speranza – dice Savarese – è che malintenzionati e spacciatori, trovandosi sempre le pattuglie presenti, poco alla volta decidano di allontanarsi".