"Di notte pochi collegamenti"

"Più o meno sono passato dalla Mediopadana cinque o sei volte. Lavoro tra Reggio e Parma, ma ora sto tornando a casa a Chieti, in Abruzzo", spiega Luigi Tedone. Il 26enne apprezza molto lo stile pensato dal famoso architetto Santiago Calatrava, ma avanza qualche critica: "Ovviamente il design della stazione è meraviglioso, ma dato il grande investimento avrei aggiunto qualche rotaia in più, in modo da attirare ancora più treni e viaggiatori". E ancora: "Non trovo nemmeno molto efficiente il fatto che la Mediopadana sia così scollegata dalla stazione vecchia. Ad esempio, mi è capitato di dovermi spostare da una all’altra improvvisamente per problemi sulla linea ferroviaria, e di notte non ho trovato solo taxi".