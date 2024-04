Di Paolo suona Bach e Beethoven

Gli appuntamenti del giovedì della Far, la Famiglia Artistica Reggiana, proseguono oggi alle 18,30 ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro in città, con il concerto del pianista Simone Di Paolo, con brani di Bach, Beethoven e Schumann, con ingresso libero. Simone di Paolo ha conseguito il diploma accademico di II livello presso il Conservatorio Boito di Parma sotto la guida del maestro Andrea Dembech, col massimo dei voti e lode. Nel corso della sua formazione ha partecipato alle attività del Conservatorio. Ha frequentato masterclass con Pietro De Maria, Maurizio Baglini, Brenno Ambrosini, Yoko Kikuchi, Alberto Miodini e ha approfondito il repertorio clavicembalistico con Enrico Baiano e Emilia Fadini. Frequenta regolarmente i corsi estivi col maestro Olaf Laneri. Si è laureato in ingegneria informatica a Unimore.