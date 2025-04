Di Puma, arriva il meritato riposo. I ringraziamenti ufficiali in Comune

Va in pensione il brigadiere capo Salvatore Di Puma, dopo una lunga carriera passata a Cadelbosco Sopra, nell’Arma dei carabinieri. Di Puma è stato ricevuto nella sala consiliare del municipio del paese per un saluto formale, col sindaco Marino Zani che ha consegnato una pergamena, "simbolo di gratitudine e riconoscenza per il prezioso lavoro svolto a servizio della collettività".

Presenti pure i suoi colleghi in servizio in paese, oltre a una folta rappresentanza di cittadini e dell’Associazione nazionale carabinieri.

"Un sentito ringraziamento al brigadiere capo – ha dichiarato il primo cittadino durante l’incontro – arriva da parte di tutta la nostra comunità. Il suo impegno costante, la professionalità e l’umanità dimostrate ogni giorno hanno rappresentato non solo un presidio di legalità, ma anche una presenza rassicurante per i cittadini". Il brigadiere Di Puma – apparso emozionato alla cerimonia di saluto – ha lavorato a lungo come vice dell’ex comandante Pietro Castrich e dell’attuale Francesco Fabrizi.