"Di questo passo i poveri non potranno curarsi a Gualtieri": Petizione per la Sanità Pubblica

Stasera alle 20,45 nella sala dei Falegnami di palazzo Bentivoglio, a Gualtieri, si svolge un consiglio comunale aperto sul tema della Sanità pubblica, per discutere di un ordine del giorno del gruppo "Comunità in Azione" sulla proposta di legge regionale per sostenere finanziariamente il sistema sanitario nazionale. Una sollecitazione indirizzata alle forze di governo, "indipendentemente dal loro colore politico". Si punta alla richiesta di un aumento del fondo sanitario di quattro miliardi l’anno per i prossimi cinque anni.

"Attualmente la situazione è molto grave – dichiara il sindaco gualtierese Renzo Bergamini – e se non vengono apportate le dovute correzioni il Sistema Sanitario Nazionale, come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, rischia davvero di essere fortemente compromesso. Rischiamo di andare verso una società in cui i "poveri" non riusciranno più a sostenere le spese per curarsi, questo anche nei nostri territori, mentre i ceti medi per curarsi dovranno per forza di cose impoverirsi". Al termine della seduta consiliare i cittadini potranno sottoscrivere una petizione per il sostegno e l’affiancamento al percorso della proposta di legge regionale.