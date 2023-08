Di qui si va al parcheggio che non c'è a Guastalla: polemiche e divieti

Ormai da oltre due anni vige il divieto di sosta in piazza Mazzini, in centro a Guastalla. Un provvedimento, quello di pedonalizzare quell’area, che è stato fortemente contestato e osteggiato da parecchi residenti, da molti commercianti e anche da frequentatori del centro della cittadina sul Po. Nonostante polemiche e raccolta di firme, dal municipio è stato deciso di mantenere il traffico off limits. Ma per chi arriva da fuori Guastalla il parcheggio di piazza Mazzini continua a esistere. I cartelli segnaletici, infatti, non sono mai stati aggiornati. E così, arrivando in centro a Guastalla, turisti e forestieri in genere si ritrovano con indicazioni del Parcheggio Mazzini, salvo scoprire che per parcheggiare devono andare altrove, in quando l’area della piazza non prevede la sosta ormai da molto tempo.