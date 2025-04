"Di sera non mi sento tranquilla"

Per Sara Russo, studentessa Unimore, i prezzi sono esagerati: "Uno sconto per gli studenti potrebbe davvero agevolarci in tutti i sensi. Spendere sei euro per fare due lezioni non è proprio il massimo. Le lezioni durano un’ora e mezza e spesso capita di uscire di corsa per cercare di evitare il giornaliero".

La ragazza ha quindi deciso di cambiare parcheggio: "Per questi e altri motivi ho smesso di mettere la macchina qui. Le buche, il fatto che spesso le macchinette non funzionano e soprattutto perché se esco la sera tardi, c’è sempre qualcuno che mi chiede soldi. Non mi hanno mai dato fastidio, ma non si sa mai. Magari oggi mi va bene, e domani no. Non mi sento molto sicura, soprattutto d’inverno, quando fa buio presto".