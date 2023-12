Di sera torna la luce nei parcheggi delle palestre

Sembra essere stato risolto il guasto alla pubblica illuminazione del parcheggio situato davanti alle scuole superiori di Guastalla, in via Sacco Vanzetti a Pieve.

Dopo diversi giorni di buio assoluto nelle ore serali e notturne, finalmente ieri notte i lampioni sono tornati a funzionare, illuminando la vasta area usata anche come parcheggio dai frequentatori delle palestre situate negli istituti scolastici. Alcuni cittadini – come scritto ieri – avevano segnalato al Carlino il disagio, soprattutto per le donne, che devono frequentare da sole il parcheggio per tornare alle loro auto.

Dopo varie segnalazioni, ora pare che il guasto sia stato finalmente risolto.