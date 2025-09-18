‘Di Terre / Di Cieli / Di Sguardi’ . Al via la rassegna di pittura

Reggio accoglie una nuova, interessante mostra collettiva. S’intitola ‘Di Terre / Di Cieli / Di Sguardi’ la rassegna di pittura che sta animando da pochissimi giorni gli spazi della galleria d’arte Primo Stato, in via Blasmatorti 1/g. L’esposizione offre al pubblico un viaggio visivo tra l’elemento terrestre e quello celeste, filtrato attraverso la sensibilità e la prospettiva di cinque artisti del pastello. La mostra è un invito a riflettere sulla relazione profonda tra l’uomo e il paesaggio, tra l’immanenza della terra e l’infinità del cielo, esplorando il modo in cui questi elementi si riflettono nello ‘sguardo’ dell’artista. Il pastello, con la sua versatilità e la sua ricchezza di pigmenti, diventa lo strumento ideale per catturare la delicata evanescenza delle nuvole e la vibrante consistenza del suolo. Ciascuno dei cinque autori presenta un’interpretazione personale del tema, offrendo una collezione di opere che spaziano da visioni eteree a rappresentazioni concrete, tutte accomunate dalla ricerca di una narrazione visiva che trascende il semplice racconto e punta all’emozione. Gli artisti protagonisti di questa collettiva sono Matteo Bonaiuti, Matilde Bondavalli, Leonardo Caliò, Benedetta Montanari e Riccardo Montanari. Un appuntamento che è occasione per incontrare gli artisti e scoprire da vicino le loro opere.

l. m. f.