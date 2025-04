Diaconato permanente, sei candidati. Inizia il percorso verso l’ordinazione

Di sei in sei. Anche per quest’anno inizia il percorso per altri sei candidati all’ordine sacro che l’arcivescovo Giacomo Morandi ammetterà verso il diaconato permanente durante la celebrazione eucaristica vespertina in programma domenica prossima, 4 maggio, alle 18 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in centro a Reggio Emilia. Negli ultimi due anni, infatti, il numero dei nuovi diaconi permanenti della diocesi di Reggio è sempre stato sei: a novembre 2023, provenienti tutti dai comuni dell’Appennino, mentre a novembre 2024 dalla città e dalla Bassa. I sei nuovi candidati per il 2025 sono: Federico Carretti dalla parrocchia di Villa Bagno, Francesco Chiessi dalla parrocchia della Madonna di Fatima di Correggio, Roberto Vezzani dalla parrocchia di San Prospero di Correggio e ben tre futuri nuovi diaconi, Giovanni Ferrari, Giovanni Mereu e Giuseppe Mereu, provenienti dalla parrocchia di Montecchio. I candidati hanno seguito un percorso di studio durato circa quattro anni con la formazione presso la Scuola teologica diocesana del seminario vescovile reggiano poi, dopo l’ammissione all’ordine sacro, proseguiranno con la professione di fede a settembre nella chiesa del seminario di Marola e infine l’ordinazione il prossimo novembre durante la solenne celebrazione eucaristica, con tutte le funzioni presiedute da monsignor Morandi.

Cesare Corbelli