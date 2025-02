Dialettale che passione. Questa sera, a Cavriago, la Multisala Novecento - alle 21 - ospita in sala Rossa "Vaca che testa ca g’ho" divertente commedia di Antonio Guidetti, portata in scena da Artemisia Teater. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, lo spettacolo narra la storia di Artemio Scattini, impegnato a difendere la propria casa assediata dalle truppe tedesche in ritirata. Rimane ferito a morte e decide di donare la sua proprietà all’amico Marino, che era accorso per aiutarlo. Marino sembra però cadere anche lui colpito dal fuoco del nemico invasore. Poi la storia riprende una trentina di anni dopo. Artemio, evidentemente scampato alla morte, è diventato un imprenditore di successo, ma vecchi fantasmi tornano a disturbare la quiete in casa Scattini. Marino riappare per rivendicare i propri diritti. Questa proposta è fuori abbonamento.

Per informazioni: 0522372015