Dialettale, in scena. Qui ’d Cadros

Prosegue la stagione dialettale al teatro di Casalgrande. Stasera alle 21 va in scena la commedia "Temporel d’agost" di Ivana Castagni, con la compagnia Qui’d Cadros. Giovani alle soglie del matrimonio e alla ricerca dei rispettivi genitori mai conosciuti. Genitori alla ricerca della migliore sistemazione possibile per i figli. Personaggi sfaccendati e opportunisti che cercano di trarre profitto dalla situazione. Un segreto taciuto per anni che, una volta svelato, andrà a sconvolgere ancora di più la già intricata vicenda. Info: tel. 0522-1880040 (info@teatrodeandre.it).