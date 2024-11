Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, la rassegna "Dialettiamoci con gusto" propone "Me marì l’è un ciclo sonè", una divertente commedia in due atti della compagnia Fnil Bus Theater, scritta e diretta da Damiano Scalabrini, in scena con Giorgia Cagnolati, Alessandro Scalabrini, Nicoletta Papaleo, Erica Torreggiani e Mirco Aldrigo. Finalmente è arrivata la pensione per Mauro, un uomo molto pignolo, pesante, invadente. La moglie Felisia non sarà poi così felice del prepensionamento del marito, letteralmente disperata sapendo che da quel giorno avrà sempre l’uomo in casa fra i piedi. Cercherà, infatti, con la sua migliore amica Barbara (nota come una donna impicciona e ficcanaso) di trovare un impegno per il marito, per non averlo sempre in casa, ed ottenere un po’ di spazio per sé.