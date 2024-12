Dialetto a San Silvestro, grandi note a Capodanno

Spettacoli per finire bene il 2014 e cominciare nel migliore dei modi il 2025. E’ il programma del Novecento di Cavriago, che stasera propone la commedia dialettale "Statemi lontano per piacere" della compagnia Artemisia Teater di Reggio. Per la rappresentazione delle 20,30 previsto il tutto esaurito, ma possono esserci posti per quella delle 17,30. Si raccnta con maestria e divertimento il pensionamento di Aiace: dopo una vita di duro lavoro è arrivato l’agognato riposo. Il dolce far niente. Da questo momento l’eroe della nostra storia ha deciso di fare "La vèta ed Miclas: magner, durmir, bèver e ander a spas". Ma, un momento, si dice, "cosa succede? Chi è questa gente che mi sta intorno? Mia moglie? Ma scherziamo? Io non sono sposato. Mia sorella? Ma neanche per idea. Sono figlio unico. Caro Piero, amico mio, sono vittima di una congiura. E quella chi è? La donna di servizio? Mica male…Quasi quasi… Non devo rendere conto a nessuno io, sono single io, coraggio Piero…Aiutami".

E il 2025 comincia con il Concerto di Capodanno, domani alle 11, con il maestro Stefano Giaroli a dirigere l'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane. Tra valzer, polke e celebri arie, si ripercorre l’età d’oro dei fasti asburgici, grazie a trenta professori d’orchestra. Un percorso unico nel fascino immortale della musica. L’appuntamento è in sala Rossa. Posti ancora disponibili per iniziare l’anno nuovo con la musica di qualità.

Immancabile poi la mattina del 6 gennaio la proiezione di un cartone animato per i più piccoli, con tanto di consegna di dolci sorprese da parte di una simpatica befana. Sarà proposto il cartone "Buffalo Kids" alle 10,30, a divertire bimbi e famiglie. E’ consigliata la prenotazione visto che questo evento tutti gli anni, in occasione dell’Epifania, fa registrare sempre il tutto esaurito.

Info e prenotazioni: 0522.372015.