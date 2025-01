"Dialogo continuo con i cittadini"

L’amministrazione di Albinea ha organizzato quattro incontri, tra gennaio e febbraio, nelle frazioni per dialogare con i cittadini. L’obiettivo è ascoltare i residenti e le loro necessità oltre che illustrare i primi passi compiuti in questi mesi di amministrazione e i progetti futuri. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.45. Si partirà il 16 gennaio al circolo Bellarosa di via Nobili e si parlerà delle frazioni di Montericco e Bellarosa. Il 30 gennaio l’appuntamento sarà poi nella sala civica di via Morandi con i residenti di Fola e Caselline. Il 13 febbraio sarà invece la volta di Borzano e Noce nella sala riunioni del Ceas di via Chierici a Borzano. L’ultimo incontro è infine in programma il 24 febbraio con Botteghe e Broletto alla birreria Hobelics di via Roma.