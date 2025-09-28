Diana, c’è il futuro. Giochi e sostenibilità. Ecco l’aula bioclimatica

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della nuova aula ‘bioclimatica’ nel giardino della scuola dell’infanzia Diana, all’interno del parco del Popolo di Reggio. Si tratta di uno spazio che, oltre ad ospitare le attività didattiche, ha l’obiettivo di mitigare gli effetti del fenomeno della cosiddetta ‘isola di calore’ e potrà così essere utilizzato tutto l’anno. I lavori, il cui termine è previsto per la fine di novembre, prevedono anche la riprogettazione della piccola tribuna in legno situata nel cortile della scuola dove vengono svolte alcune attività all’aperto, la sostituzione della recinzione e la riqualificazione del verde del giardino interno. L’intervento è finanziato per quasi 350mila euro dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) all’interno del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. "L’aula bioclimatica della scuola Diana costituirà un modello che ci piacerebbe replicare anche nelle altre scuole dell’infanzia cittadine, continuando a investire sulla qualità degli spazi in cui crescono e si formano i cittadini di domani", commenta il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Lanfranco De Franco. Intanto al Parco del Popolo è prevista, nell’ambito dell’hub urbano del centro storico, una forte riqualificazione per renderlo una nuova piazza verde.

"Questo intervento consente di realizzare un’estensione degli spazi della scuola valorizzando ulteriormente il suo parco e la sua vocazione storica fortemente educativa – afferma l’assessora alle Politiche educative, Marwa Mahmoud –. Un elemento che ha caratterizzato questo progetto, fin dalla sua fase preliminare, è stato il percorso di condivisione con la Scuola d’Infanzia Diana, le famiglie e il Consiglio Infanzia Città: ancora una volta, quindi, la partecipazione ha rappresentato un valore aggiunto e determinante per plasmare l’evoluzione degli spazi che abitano i più piccoli e il personale scolastico tutti i giorni".

pa. ros.