Diavoli, domate i Leoni. In palio ci sono i playoff

Il boxing day arriva anche nel campionato italiano di rugby. L’ultima giornata di andata della Serie A Elite si avvicina fino alle porte del Natale e propone quattro derby in una specie di festa di fine anno, nella speranza che la passione degli spettatori per la palla ovale sia più forte del freddo e del richiamo degli acquisti natalizi.

Stasera si giocano Valorugby-Lyons, alle ore 19 al Mirabello, e Viadana-Colorno. Domani Mogliano-Rangers Vicenza e domenica pomeriggio gran finale con il super-derby tra Petrarca e Rovigo, in diretta Rai Sport.

Quella del Mirabello (biglietti su ciaotickets e al botteghino: 14 euro intero, 5 euro per gli under 18) è una sfida delicata; in questo momento i Diavoli reggiani e i Leoni piacentini si contendono il sesto posto, l’ultimo utile per i play-off di primavera. I Lyons hanno fin qui giocato un torneo al di sopra delle attese, anche grazie alla al nuovo coach argentino Urdaneta; il Valorugby, al contrario, si trova in una posizione di classifica inaspettatamente bassa e ha raccolto meno punti di quanto meritato, con tante vittorie mancate per un soffio.

La sensazione è che la squadra granata sia alla ricerca di un proprio baricentro, finora sfuggito in questa stagione; probabilmente la scelta di inserire Marcello Violi nello staff tecnico, con un ruolo apicale rispetto a quelli di Guido Randisi e David Fonzi, si colloca in questa prospettiva.

L’ultimo precedente serale tra Valorugby e Lyons, era il gennaio 2022, si concluse in modo inusuale: partita sospesa al 50’, poiché il Mirabello si era ritrovato immerso in una nebbiona che sarebbe piaciuta al fotografo Ghirri ma che non poteva piacere all’arbitro, dato che era perfin difficile scorgere i pali.

Per stasera le previsioni meteo paiono scongiurare problemi. I Diavoli schierano all’ala Lazzarin, autore di due mete azzurre nello scorso weekend con la maglia dell’Italia U23 contro le Accademie Irlandesi; Renton è capitano, Violi lascia il ruolo di mediano di riserva a Silva Soria.

La formazione Valorugby: Farolini; Lazzarin, Tavuyara, Schiabel F., Colombo; Ledesma, Renton (cap.); Amenta, Sbrocco, Paolucci; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Silva, Diaz. Panchina: Marinello, Garziera, Mattioli; Gerosa, Ruaro; Majstorovic, Silva Soria, Resino.

Nella foto: un placcaggio sul capitano Josh Renton

Marco Ballabeni