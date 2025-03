Diavoli, poker infernale di trasferte. Si comincia dal derby di Colorno

Il capriccio del calendario pone il Valorugby di fronte a quattro match esterni consecutivi: dopo il ko a Rovigo della settimana scorsa, in parte immeritato, i Diavoli sono attesi oggi dal derby di Colorno, tra una settimana dalla semifinale di Coppa Italia ancora a Rovigo e quindi dalla trasferta vicentina sul campo dei Rangers. Solo a fine mese i ragazzi di Violi torneranno al Mirabello, per lo scontro diretto con le Fiamme Oro Roma decisivo nella corsa ai playoff.

Vincere all’Hbs Stadium di Colorno (inizio ore 14) sarebbe prezioso per più di un motivo: per eliminare definitivamente dalla lotta play-off i parmigiani; per mantenere a distanza le Fiamme Oro, oggi impegnate a Vicenza; e per concludere la stagione con un en plein nei derby regionali. Finora il Valorugby ha vinto tre volte su tre con i Lyons Piacenza (tra campionato e coppa) e due volte su due con l’Hbs Colorno; un nuovo successo porterebbe ai granata un platonico ma inorgogliente “Grande slam” regionale, in attesa di più alti traguardi. Però… però i colornesi arrivano dal grande successo della scorsa giornata sul Petrarca Padova e sono da prendere con tanta circospezione.

Nel Valorugby ancora assenti Majstorovic e Dell’Acqua, oltre a Ledesma infortunatosi alla spalla contro Rovigo. Rientra però Cuoghi e si riaggrega al gruppo Bertaccini, confermato dal ct Quesada nel gruppo azzurro per le ultime due giornate del Sei Nazioni ma non schierato oggi a Twickenham (Inghilterra-Italia in diretta alle 16 su Rai Due).

La formazione Valorugby per il derby: Bruno; Resino, Leituala, F.Schiabel, Lazzarin; Pescetto, Renton; Amenta, Sbrocco, Paolucci; Pisicchio, Schinchirimini; Favre, Cruz, Diaz. Panchina: Silva, Mazzanti, Rossi; Ruaro, Esposito; Bertaccini, Bozzoni, Cuoghi.

Serie A Elite, XIV giornata: Petrarca-Mogliano 31-32, Rovigo-Lyons 37-7, Lazio-Viadana 29-36; oggi, ore 14: Colorno-Valorugby, Rangers-Fiamme Oro.

Classifica: Viadana 60 punti, Delta Rovigo 56, Petrarca Padova 47, Valorugby 42; Fiamme Oro Roma 38, Mogliano Veneto 29, Hbs Colorno 25, Rangers Vicenza 19, Lyons Piacenza 19; Lazio 7.

SERIE C Il Valorugby cadetto ospita alle 14.30 il Romagna sul campo di Cadè. Alla stessa ora il Rugby Guastalla gioca a Cesena.

Marco Ballabeni