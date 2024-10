Diavoli super, bruciato il Petrarca. Una meta di Bruno regala il trionfo

PETRARCA PADOVA

13

VALORUGBY EMILIA

17

PETRARCA RUGBY: Lyle; Scagnolari, De Masi (74’ Donato), Broggin, De Sanctis; Tebaldi, Citton; Trotta (cap.), Casolari, Nostran (64’ Romanini); Ghigo (58’ Abrahm), Galetto; D’Amico (64’ Alongi), Montilla, Brugnara (74’ Luus). All.: V.Jimenez.

VALORUGBY EMILIA: Bruno (75’ Pescetto); Resino, Bertaccini (vice cap.), F.Schiabel (49’ Leituala), Colombo; Ledesma, Cuoghi; Ruaro, Paolucci, Amenta; Schinchirimini, Dell’Acqua (cap., 55’ Du Preez); Favre (60’ Rossi), Silva (47’ Marinello), Diaz (49’ Dan.Rimpelli). All.: M.Violi. A disp: Esposito; Gherardi.

Marcatori: 10’ meta F.Schiabel tr Ledesma, 17’ cp Ledesma; 48’ meta Montilla tr Lyle, 56’ cp Lyle, 69’ cp Lyle, 71’ meta Bruno tr Ledesma.

Arbitro: Rosella, di Roma.

Note: giallo al 36’ per Casolari (Pet), secondo giallo al 62’ e conseguente rosso.

"Giochiamo contro la squadra più forte del campionato", aveva detto alla vigilia il tecnico padovano Jimenez. Sembrava pre-tattica; si è rivelata lucida analisi. Sul campo dei campioni d’Italia in carica, il Valorugby ha monopolizzato i primi venti minuti, ha sofferto nella lunga fase centrale del match ed è riemerso nel finale, conquistando una vittoria certo non decisiva per la stagione (il Petrarca tornerà ancora e ancora sulla strada dei Diavoli) ma molto importante sia per il blasone sia per la classifica.

La cronaca. Al 10’ la prima meta granata: Dell’Acqua conquista l’ennesima touche, sembra innescarsi un drive ma Silva apre in veronica a Cuoghi, il mediano lancia Schiabel che salta Scagnolari e va a segno: 0-7 dopo la trasformazione di Ledesma, e 0-10 poco dopo. Il pubblico padovano intona "Petrarca Petrarca" in sostegno, e il match si fa più equilibrato. Il punteggio al riposo è ancora 0-10 ma

a inizio ripresa Padova accelera brutalmente: meta di Montilla su punizione veloce di Citton, poi piazzato di Lyle e nuovo piazzato, per il sorpasso 13-10.

Al 62’ episodio forse decisivo: placcaggio pericoloso di Casolari su Leituala, baruffa, Du Preez a svettare da paciere come moderno Garrone, TMO e rosso per Casolari. Sopra di un uomo il Valorugby si riporta in avanti e al 71’ va a segno: touche di Marinello, Amenta, apertura di Ledesma, Bruno resiste al placcaggio di Lyle e si tuffa tra i pali. È la meta della vittoria.

I risultati della 3ª giornata di Serie A Elite: Viadana-Vicenza 33-3; Rovigo-Lazio 35-20, Petrarca-Valorugby 13-17; oggi 14.30 Colorno-Lyons, Mogliano-Fiamme Oro.

La classifica: Viadana 15 punti, Valorugby 14, Rovigo 14, Petrarca 11; Rangers 4, Colorno 4, Fiamme Oro 1, Mogliano 1, Lazio 0; Lyons 0.

Marco Ballabeni