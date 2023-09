Dibattito con Del Rio ma anche ballo liscio con Claudia Band

Prosegue la festa del Pd al parco pubblico di Campagnola. Stasera incontro con Graziano Delrio e alle 21,30 ballo liscio con Claudia Band. Domani la serata è dedicata alla commedia dialettale con "Se negh pinseva mia mè", due atti comici di Antonio Guidetti con la compagnia Artemisia Teater.

Stand gastronomici aperti oggi dalle 12 e tutte le sere dalle 19,30.

Oggi alle 16,30 al circolo del locale gruppo sportivo, a Tagliata di Guastalla, è in programma uno spettacolo di danze popolari da tutto il pianeta in costumi tradizionali con balli da Italia, Spagna, Messico, Georgia, Bulgaria, Armenia, India, con la compagnia "Balliamo sul mondo".

A seguire un rinfresco per il pubblico. E’ gradita la prenotazione telefonando al numero 331-14782021. Ingresso unico a 10 euro. Parte del ricavato viene destinata all’Associazione prevenzione tumori di Guastalla. Un’occasione per ballare e gustare un aperitivo in compagnia tra musica e danze dal mondo.