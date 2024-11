Dibattito sul tema della crisi idrica col documentario ’La Grande Sete’

Si è parlato delle crisi mondiale dell’acqua, nei giorni scorsi nel salone dell’hotel President di Correggio, in un evento pubblico che è stato organizzato dal locale Lions club Antonio Allegri. Numerosi i cittadini che hanno voluto assistere all’incontro, che è risultato di grande interesse, soprattutto per la sua attualità. Durante la serata, è stato proiettato il documentario "La Grande Sete" di Pietro Badaloni, seguito da un dibattito animato dallo stesso noto giornalista, a lungo in Rai, in sala insieme ad Antonello Pasini e Andrea Ballestrazzi. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire le problematiche legate all’accesso all’acqua e agli impatti del cambiamento climatico, grazie agli interventi degli esperti relatori.

Il Lions club di Correggio ha accolto con grande favore il successo della serata, ringraziando i partecipanti ed annunciando pure un altro evento, in programma il 28 novembre alle 20 ancora all’hotel President, in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. La serata vedrà la partecipazione del comico Giorgio Comaschi e viene organizzata in collaborazione con l’azienda NETandWORK di Carlo Gozzi.

a.le.