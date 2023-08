Dice di raccogliere le feci del cane Un 56enne minacciato di morte

La legge (ma anche buon senso e rispetto) è chiara: se il cane lascia delle deiezioni su suolo pubblico è necessario recuperare il materiale organico, da gettare negli appositi cassonetti. Ma c’è invece (e purtroppo sono molti) chi si disinteressa di ciò e non raccoglie nulla di quanto è lasciato dal proprio animale durante la passeggiata. E se viene rimproverato o richiamato per questo suo atteggiamento, se la prende pure.

Come è accaduto a un giovane di 23 anni, residente nella Bassa Reggiana, che la mattina della vigilia di Ferragosto ha reagito con rabbia al richiamo di un residente nella zona, 55 anni, "reo" di aver rimbrottato il ragazzo per non aver raccolto le deiezioni del suo cane, lasciate su un luogo di passaggio di altre persone e nei pressi della sua abitazione.

Il proprietario del cane, invece di scusarsi, ha reagito con minacce di morte, inseguendo la vittima. L’uomo, per fortuna, è riuscito a rifugiarsi dentro casa prima di essere raggiunto dal giovane in preda all’ira. Poi il 23enne se ne sarebbe andato, insieme all’incolpevole cane.

Rimasto scosso dall’accaduto, il 55enne ha deciso di segnalare i fatti alla caserma dei carabinieri di Campagnola, facendo avviare accertamenti che hanno permesso di ricostruire l’episodio, fino alla denuncia per minaccia aggravata e violazione di domicilio nei confronti del giovane. Senza escludere neppure la prevista sanzione per non aver raccolto le deiezioni del cane.

