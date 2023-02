"Dicevano che mamma stava meglio, il giorno dopo è morta di legionella"

Una signora di 87 anni, da due anni ospite della casa protetta di Pieve "Nostra casa della carità San Michele Arcangelo" è morta lunedì all’arcispedale Santa Maria Nuova. Il referto, che parla di polmonite da Legionella – che si può diffondere inalando aerosol contenenti il batterio, per esempio sotto la doccia – ha fatto scattare il protocollo previsto in questi casi e la segnalazione del decesso agli uffici della Procura della Repubblica.

Tecnici dell’Igiene pubblica hanno raccolto campioni dalla rete idrica della casa di riposo e li hanno inviati all’Arpa: per gli esiti si dovrà attendere 1015 giorni. Nel frattempo, la struttura adotterà ogni precauzione per salvaguardare la salute degli anziani ospiti.

"La mamma – racconta il figlio della vittima – era ospite della casa da un paio d’anni. Era uscita dalla struttura per Natale, a gennaio mai. Aveva i problemi di salute di una persona della sua età. Ci hanno detto che non mangiava, perciò sabato l’hanno accompagnata al pronto soccorso. L’ospedale mi ha comunicato che era disidratata. Il giorno dopo, domenica, mi hanno detto che la mamma era reidrata ed era vigile. Lunedì mi hanno chiamato per dirmi che era morta. Sul foglio ho trovato scritto legionella".

L’obiettivo del figlio è, prima di tutto, quello di comprendere come siano andate le cose: "Mi voglio informare, anche tramite avvocato. Non voglio che la cosa sia taciuta e finisca sotto il tappeto".

Dalla struttura di Pieve – che aderisce al circuito Fedisa (Federazione diocesana servizi agli anziani) – fanno sapere di aver messo in atto tutte le procedure previste e di essere in attesa degli esiti dei campionamenti dei tecnici".

L’Ausl, nel pomeriggio di ieri, a sua volta, ha diffuso una nota di riepilogo: "Il giorno 30 gennaio 2023 – si legge – si è verificato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia il decesso di una paziente 87enne, ricoverata due giorni prima, per la quale era stata diagnosticata all’ingresso una polmonite da Legionella. Ricevuta la segnalazione, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’azienda sanitaria si è immediatamente attivato con l’indagine epidemiologica sul caso. Da quanto riferito, la signora aveva soggiornato nei 10 giorni precedenti in una struttura per anziani di Reggio. Gli operatori tecnici del servizio hanno svolto il sopralluogo e verificato le condizioni igienico sanitarie nonché la corretta applicazione delle procedure previste dalle Linee Guida Nazionali per il controllo della Legionella nelle strutture residenziali per anziani".

"Durante il sopralluogo – dice ancora l’Ausl – sono stati eseguiti campionamenti di acqua sanitaria poi inviati per le analisi al Laboratorio Arpae di Reggio Emilia. Sono state indicate, inoltre, alcune misure cautelari da adottare all’interno della struttura nell’attesa di conoscere gli esiti delle analisi che arriveranno non prima di 10-15 giorni. L’avvio delle indagini è stato comunicato alla Procura".