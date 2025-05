"Dichiarazioni non fraudolente". Assolta Maria Cristina Saccani, già candidata a sindaco

Si è conclusa la vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche Maria Cristina Saccani, commercialista e consulente aziendale, che nel 2018 si era candidata sindaco a Brescello, non riuscendo a raggiungere il governo del paese per poche decine di voti, alle elezioni dopo il commissariamento del Comune. Il processo, legato però alla sua attività professionale, si è chiuso nel nulla, tra posizioni finite in prescrizione e assoluzioni del giudice Giuseppe Saponiero "perché il fatto non sussiste". Per l’assoluzione si è schierato pure il pubblico ministero Ignazio Vallario. La dottoressa Saccani era stata rinviata a giudizio cinque anni fa a Parma, indagata per dichiarazione fraudolenta per fatti risalenti ad alcuni anni prima e legati all’attività di Parma Gestione Entrate (Pge), società pubblico-privata che si occupava della riscossione delle entrate comunali.

Con lei nell’inchiesta anche altri dirigenti della Pge, accusati di aver indicato elementi fittizi passivi per oltre 177 mila euro per evadere le imposte e detratto indebitamente oltre 37mila euro di Iva. Tra le imputazioni a carico dei vari indagati anche falso materiale in atto pubblico, emissione di fatture false e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Per la Saccani l’assoluzione dall’accusa di dichiarazione fraudolenta è avvenuta nel merito, senza l’intervento della prescrizione. Eletta consigliere comunale a Brescello, si era poi dimessa quando venne a sapere dell’indagine che la riguardava.

a. le.