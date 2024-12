Diciassettenne si scontra in moto. Riporta gravi traumi alle gambe

Scontro frontale auto e moto a Cerredolo di Toano: il giovane motociclista, che ha avuto la peggio, è stato portato in elicottero all’ospedale di Baggiovara di Modena con un serio trauma agli arti inferiori. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Locale dell’Unione Appennino reggiano intervenuta sul posto per i rilievi.

L’incidente stradale è accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Cerredolo di Toano, in via Radici all’altezza del numero civico 13. Il giovane 17enne viaggiava in sella alla sua moto quando, nell’affrontare una semicurva si è scontrato, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale, con un’autovettura che proveniva dalla direzione opposta.

Inevitabile l’impatto alquanto violento che ha procurato al giovane motociclista un serio trauma agli arti inferiori.

Illeso l’automobilista. Subito allertata la centrale del 118 soccorso che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Toano, l’automedica di Castelnovo Monti e l’elicottero di Bologna attrezzato per i voli notturni in quanto al momento dell’incidente già si stava intensificando il buio, attivati anche i vigili del fuoco. L’elisoccorso di Bologna è atterrato nel campo sportivo di Cerredolo, mentre l’equipe medica ha provveduto a prestare le prime cura al giovane motociclista che, una volta stabilizzato, è stato trasferito con l’ambulanza della Croce Rossa al campo sportivo per il rendez vous con l’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento all’ospedale di Baggiovara.

