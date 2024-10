Diciottenne denunciato per spaccio

Un normale controllo stradale, avvenuto martedì sera in via Chopin, a Reggio, ha permesso agli agenti della Squadra Volanti della Questura cittadina di identificare alcune persone, tutti italiani, tra i quali c’era anche un diciottenne già conosciuto per precedenti per droga. Il controllo è avvenuto nei confronti di un’auto in transito, fermata dagli agenti in servizio. Durante l’accertamento il diciottenne ha consegnato spontaneamente agli agenti una piccola dose di hashish, del peso di un grammo, sperando di evitare ulteriori controlli. Ma la verifica non si è fermata lì. Gli operatori di polizia, infatti, hanno deciso di approfondire il controllo, eseguendo una perquisizione domiciliari, convinti che il diciottenne potesse essere in possesso di altra sostanza stupefacente. Nell’abitazione del giovane c’era ad attendere un ragazzo il quale, incalzato dalle domande degli agenti, alla fine ha ammesso che si trovava lì in attesa dell’amico per acquistare da lui della droga, per uso personale. A quel punto è stata avviata la perquisizione del giovane e dei locali dell’abitazione, con gli agenti che hanno rinvenuto altro hashish per un peso complessivo di circa 23 grammi, oltre a un bilancino di precisione. Il diciottenne è stato accompagnato negli uffici della Questura di via Dante Alighieri, in città, per completare gli accertamenti di rito. Al termine delle varie procedure, il giovane è stato denunciato a piedi libero per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con il sequestro della droga e del bilancino che erano stati trovati nell’abitazione sottoposta a perquisizione.