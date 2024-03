Diciotto partite, tutte trionfali

OR Reggio Emilia schiacciasassi. La formazione Under 19 del club cittadino, partecipante al campionato nazionale di categoria, ha conquistato domenica con l’8-4 casalingo al Russi il primo posto matematico nel proprio raggruppamento con 2 giornate d’anticipo, grazie ad un rendimento praticamente perfetto: 18 vittorie in altrettante apparizioni, con un attacco da 121 reti segnate (ben 38 in più rispetto al Modena Cavezzo Futsal, 2° in questa speciale graduatoria) e una difesa da soli 28 centri subiti. Un plauso al lavoro di mister Parutto e di tutto il suo staff, oltre che di un gruppo che ha già fatto emergere, come tradizione del club vuole, numerosi prospetti capaci di ben figurare tra i senior. "E’ una bellissima soddisfazione – spiega il presidente Giuseppe Sagaria – perché per il secondo anno di fila riusciamo ad imporci nel girone come miglior squadra emiliana-romagnola. E’ il frutto del lavoro svolto in questi anni ed è bello vedere tanti atleti della nostra "cantera" già protagonisti con la prima squadra in Serie A2". Ora, prima dei playoff scudetto, i granata proveranno a chiudere la regular season vincendo le gare restanti, con Real Casalgrandese e X Martiri.