Diciottomila pratiche edilizie aspettano di essere digitalizzate. Lo Sportello Unico del Comune chiude per smaltire il lavoro

Fino al primo di giugno lo Sportello unico per l’edilizia del Comune di Novellara sarà chiuso al pubblico per consentire al personale di digitalizzare circa 18 mila pratiche edilizia, per circa 120 metri lineari di faldoni, risalenti dagli anni Cinquanta a tempi più recenti. Con questa operazione il Comune digitalizzerà oltre il 50% delle pratiche presenti in archivio, quelle più datate e più "ricercate", con l’obiettivo è quello di arrivare al 100% delle pratiche entro il 2026, grazie ai fondi del Pnrr per il digitale. Il progetto garantirà una significativa riduzione dei tempi degli accessi agli atti e, in generale, una semplificazione del lavoro necessario all’acquisizione, sia da parte dei cittadini sia da parte dei tecnici comunali, dei precedenti edilizi. Si prevede inoltre un nuovo Sistema informativo territoriale per dati cartografici, socio economico e catastali.